​Anitta de regresso ao Rock in Rio Lisboa (com muito funk)

A brasileira Anitta, um dos nomes mais internacionais do funk, regressa a Portugal para um concerto no Rock in Rio Lisboa deste ano, anunciou esta terça-feira a organização.



O espetáculo marcado para 28 de junho. Vai subir ao Palco Mundo, no Parque da Bela Vista, no mesmo dia que o rapper norte-americano Post Malone.

A cantora brasileira estreou-se em Portugal na edição de 2018 do Rock in Rio. A estrela brasileira internacionalizou-se e está na liderança da nova geração de música latina.

Anitta quer “subir a parada” e traz a Portugal um espetáculo novo, maior e mais produzido até aos fãs portugueses, estreando-o no último dia do Rock in Rio - Lisboa, anuncia a organização.

Os festivaleiros, em especial dos amantes de funk brasileiro, podem esperar um concerto ritmando e recheado de hits, dos mais antigos aos mais recentes como “Bola Rebola”, “Contatinho” ou “Terremoto”, vídeo de música mais visto no YouTube em Portugal, em 2019.

No ano passado, Anitta lançou o seu mais recente álbum. Cantado em português. Espanhol e inglês, “Kisses” contou com participações de Swae Lee, Alesso, Becky G, Snoop Dogg e Caetano Veloso, entre outros artistas internacionais, e impulsionou a entrada da artista no mercado internacional.

Anitta também participou em 2019 no último disco de Madonna, “Madame X”, e atuou na cerimónia do Grammy Latino, para o qual também estava nomeada.

Nomes já confirmados no Palco Mundo





A 9.ª edição do Rock in Rio - Lisboa decorre nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho, no Parque da Bela Vista.



Dia 20: The Black Eyed Peas, Camila Cabello, Ivete Sangalo

Dia 21: Foo Fighters, The National e Liam Gallagher

Dia 28: Post Malone e Anitta