Valência pode ser trampolim de Bruno Fernandes para o Barcelona

Bruno Fernandes pode rumar ao Barcelona no verão, com escala no Valência até ao final da época. A informação é avançada pelo jornal valenciano "Super Deporte", que apresenta um projeto de negócio, que também involve o ex-Benfica Rodrigo Moreno, a três partes.

A base deste eventual negócio é o interesse do Barcelona em Rodrigo. Os catalães não querem cobrir o valor do avançado internacional espanhol, pelo que propõem troca de jogadores, uma solução que tem o aval do Valência. O primeiro nome falado foi o do lateral-direito português Nélson Semedo, contudo, essa opção é "muito complicada", segundo a referida fonte. O segundo nome a surgir foi o de Bruno Fernandes.

Explica o "Super Deporte" que o Barcelona pretende contratar o médio e capitão do Sporting para a próxima temporada. Nestes moldes, o Barcelona contrataria Rodrigo ao Valência e garantiria Bruno Fernandes já em janeiro, cedendo-o aos morcegos até ao final da época.

O jornal em causa adianta que Bruno Fernandes tem o "OK absoluto" de Albert Celades, técnico do Valência, e serviria como substituto imediato de Rodrigo, no atual sétimo classificado do campeonato espanhol. O internacional português teria, também, oportunidade de se ambientar a Espanha, antes de dar o salto para um gigante como o Barcelona.

Bruno Fernandes, de 25 anos, esteve muito perto do Tottenham, no verão, e do Manchester United, neste mercado de inverno, além de ter sido associado ao interesse do Real Madrid. Contudo, o seu futuro pode acabar por ser o Barcelona, com o Valência como trampolim. Esta época, leva 15 golos e 14 assistências em 28 jogos ao serviço do Sporting.