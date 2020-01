MAG do Sporting adia decisão sobre assembleia destitutiva

A Mesa da Assembleia Geral do Sporting ainda não tem resposta em relação ao pedido de marcação de uma assembleia destitutiva. Em comunicado enviado às redações, a MAG esclarece que precisa de "mais esclarecimentos".

"A Mesa da Assembleia Geral do Sporting Clube de Portugal vem por este meio informar que os serviços analisaram os aspetos formais do requerimento, tendo apurado um total de 383 sócios subscritores válidos que correspondem a 1365 votos. Previamente à apreciação final do teor do requerimento foram hoje solicitados alguns esclarecimentos aos requerentes. Uma vez obtidos esses esclarecimentos será proferida uma decisão, a qual será tornada pública", pode ler-se.

O jornal "O Jogo" escreve que a MAG adiou em cinco dias úteis a decisão.

O grupo de adeptos "Dar Futuro ao Sporting" entregou a 7 de janeiro a documentação necessária para a convocatória de uma Assembleia Geral Extraordinária com um único ponto de ordem de trabalhos: a destituição dos atuais órgãos sociais.

A recolha de assinaturas do movimento Dar Futuro ao Sporting começou em outubro e para além do número de assinaturas necessárias - mil votos válidos com todos os requisitos em dia - o movimento encabeçado por António Lonet Delgado, Filipe Cuco Ferreira e Carlos Mourinha conseguiu também o valor necessário para pagar o local da realização da AG extraordinária e custos com pessoal.