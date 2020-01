Fim de época para Luiz Phellype. "Está muito triste, mas vai voltar ainda mais forte"

Luiz Phellype sofreu uma rutura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e não jogará mais esta temporada, confirmou Bola Branca junto de fonte do clube leonino.

O ponta-de-lança brasileiro lesionou-se aos 15 minutos do jogo contra o Marítimo, saiu em lágrimas, e os exames médicos realizado esta terça-feira confirmaram o pior cenário. O avançado terá de ser submetido a cirurgia e apenas voltará aos relvados na época 2020/21.

Em declarações a Bola Branca, o agente do jogador, João Aragão, confirma a gravidade da lesão, que travou a confiança de um jogador "que estava num momento muito bom".

"O Luiz ficou muito triste, estava num momento muito bom. Não fez golo no últimos jogos, mas estava muito confiante para esse jogo. A primeira semana vai ser muito dura, porque ele gostava de estar em atividade, mas agora é ajudar a passar este primeiro mês. Depois, é fazer a recuperação para que volte na próxima época ainda mais forte. Já vimos jogadores a passar por isto", disse.

O avançado, que leva nove golos esta temporada e um total 17 com a camisola do Sporting, terá o apoio dos colegas e da direção do clube leonino: "Sempre teve a confiança de todos pelos clubes que passou. Sporting tem de apoiar agora. Já vi vários jogadores a mandar-lhe mensagem, que o deixa feliz. Agora vamos ver a direção também a apoiar neste momento difícil. Fez duas épocas muito boas pelo Sporting, talvez não seja o jogador que decidiu tudo, mas foi bastante importante".

João Aragão confirma que viajará para Portugal para apoiar o jogador, que terá de ser operado para corrigir a grave lesão.

"Falei com ele ontem depois do jogo e hoje novamente, de manhã, depois do resultado. Foi aí que caiu a ficha. Ficou bastante triste, foi a segunda vez que o vi assim. A primeira foi no jogo em que o Paços de Ferreira desceu de divisão em Portimão, também se lesionou e achava que poderia ter ajudado o Paços a não cair. Agora é ainda mais triste porque a lesão é mais séria, o que deixa o jogador abatido, mas ele é forte. Vou para Portugal amanhã para estar ao lado dele", remata.

Luiz Phellype tem contrato até 2024 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Ao longo da carreira, o avançado de 26 anos passou ainda pelo Standard Liège, Beira-Mar, Estoril, Feirense e Paços de Ferreira.

Veja o lance da lesão do brasileiro: