​Deprimente

Já não bastava o jogo disputar-se a uma segunda-feira, ter sido escolhido o incrível horário das nove horas da noite, e ter desabado um temporal à hora do desafio. É que juntando a todos estes desagradáveis ingredientes a descolorida exibição da equipa escolhida por Jorge Silas, encontramos facilmente o cenário imperfeito.



E já nem sequer é necessário juntar o comportamento das claques: presentes em reduzido número, optaram por não apoiar os jogadores, trocando os aplausos por um prolongado silêncio. Se fosse sempre assim, é caso para dizer, o Sporting muito teria a ganhar com isso.

Na verdade, e o reconhecimento é quase universal, aquilo que se tem visto nas bancadas do estádio leonino não prestigia em nada um clube com a dimensão e o prestígio do Sporting.

Quanto ao jogo, chegam meia-dúzia de linhas para fazer a sua abordagem.

Há, no entanto, uma referência que é importante e por isso merece destaque: um mês e meio depois os leões regressaram às vitórias em sua casa, e por via disso voltaram a instalar-se no pódio, chegando ao terceiro lugar, à frente do Famalicão, como havia prometido o treinador leonino.

Resta saber por quanto vai ser possível manter esse estatuto. Olhando para o calendário que se segue o panorama é preocupante, tanto mais que a próxima deslocação é a Braga, onde os arsenalistas prometem não dar tréguas enquanto não se posicionarem logo a seguir a Benfica e Futebol Clube do Porto na classificação geral da Liga.