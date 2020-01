Sérgio diz que falta de união "está ultrapassada" e lugar à disposição "não foi um murro na mesa"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, garante que os problemas que o levaram a colocar o lugar à disposição estão resolvidos e que não se tratou de um murro na mesa.

"Não dei nenhum murro na mesa. Foram palavras sinceras e genuínas da minha parte, o que senti no momento. Está ultrapassado", disse, em conferência de imprensa.

Ainda assim, Sérgio diz que o seu lugar está sempre à disposição da vontade de Pinto da Costa, presidente do Clube.

"É o clube que gosto e tenho um enorme orgulho. Fui campeão como jogador e treinador. Enquanto o presidente achar que tenho capacidade e qualidade para estar à frente da equipa, vou fazê-lo, mas o meu lugar está sempre à disposição do presidente, ele é que manda. Quando falo de união, é público e todos sabem o que se passou, mas está ultrapassado. Dragões juntos é o nosso lema", acrescenta.

No entanto, Sérgio admite que ter colocado o lugar à disposição motivou uma conversa com o presidente: "Claro que eu ter dito aquilo fez com que conversassemos, isso é inequivoco. A partir desse momento, fomos trabalhar para dar uma boa resposta".

O FC Porto começou a perder contra o Gil Vicente, e Sérgio destacou a reação dos adeptos: "O silêncio no golo e não a assobiadela foi mais importante do que os aplausos de um golo contra um rival que luta pelos mesmos objetivos com o estádio cheio".

Sérgio diz que viu os jogadores mais ansiosos do que o habitual, devido à derrota na Taça da Liga no último minuto.

"Não podemos esquecer o contexto deste jogo, tudo o que aconteceu há três dias. Perdemos uma final no último segundo, queríamos oferecer o título ao clube e aos adeptos. Isso notou-se na primeira parte, se tivessemos a tranquilidade da segunda parte, teríamos feito dois ou três golos. Sentiram a desilusão e frustração da derrota", explica.