Ivanildo: "Sérgio Conceição devia ficar no FC Porto para sempre"

Ivanildo acredita que Sérgio Conceição deveria ficar no FC Porto não só até ao final da época, como para sempre.

Depois de perder a final da Taça da Liga para o Sporting de Braga, Sérgio Conceição colocou o lugar à disposição. O Porto segurou-o, pelo menos, até ao final da época, contudo, para Ivanildo, isso não é suficiente. Em entrevista a Bola Branca, o antigo internacional pela Guiné-Bissau salienta que Sérgio Conceição "é uma mais-valia para o FC Porto e para qualquer clube para onde vá" e deixa um apelo ao Pinto da Costa.

"Sérgio Conceição é um treinador que vive, sente e representa o que é o FC Porto e penso que o presidente sabe disso e que terá sido por isso que o contratou. Conseguiu resultados e conseguiu quebrar a hegemonia do Benfica. Convém não esquecer que, quando o Sérgio Conceição veio para o FC Porto, o clube já não ganhava o título há quatro anos e ele conseguiu quebrar essa hegemonia. No ano passado, não conseguiu ganhar o campeonato, mas isso também aconteceu, infelizmente, porque havia um bom adversário do outro lado. Por mim, o Sérgio Conceição ficaria para sempre no clube, porque ele representa o que é o FC Porto", afirma.