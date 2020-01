Vincent Aboubakar lesionou-se no aquecimento do jogo contra o Gil Vicente e sofreu um derrame articular no joelho direito.

O avançado estava na ficha de jogo como suplente, mas acabou por ser substituído por Saravia, devido a uma lesão durante os exercícios de aquecimento.

Aboubakar tem tido diversos problemas com lesões esta temporada e soma apenas seis jogos, com dois golos marcados na Liga Europa. No campeonato, realizou apenas 47 minutos em dois jogos.