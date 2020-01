PAN avança com proposta para proteger denunciantes

O objetivo do partido passa por "alargar o conceito legal de denunciante às pessoas que não possuem qualquer tipo de relação de trabalho com a pessoa ou entidade em que são praticadas as irregularidades", bem como garantir "que seja assegurada a proteção da informação prestada pelo denunciante".

O PAN quer que seja implementado um regime de proteção de denunciantes "que garanta o anonimato e a segurança dos denunciantes, nomeadamente por via de mecanismos sancionatórios de formas de tentativas de retaliação ou coação dos denunciantes e de uma melhoria dos canais de denúncia", indica o porta-voz, André Silva, citado no comunicado.

O partido Pessoas-Animais-Natureza indica, em comunicado, que "a proposta visa garantir o anonimato e a segurança dos denunciantes", que têm um "papel fundamental na salvaguarda do interesse público dos países, sobretudo no combate à corrupção", sublinha.

André Silva defende que "os denunciantes têm um papel fundamental na exposição de casos de corrupção, de branqueamento de capitais e de abuso de poder e podem desempenhar um papel muito ativo na salvaguarda do interesse público dos países".

O projeto de lei dará entrada na Assembleia da República "logo após o debate do Orçamento do Estado para 2020", refere a nota enviada às redações, que salienta que o PAN foi o único dos partidos políticos que assumiu no seu programa eleitoral a proteção do denunciante como uma das prioridades fundamentais para a nova legislatura que começou em outubro".

Para o PAN, "esta é uma matéria que deve estar com a máxima brevidade vertida no direito nacional, dando assim também resposta não só à diretiva comunitária, mas a diversas recomendações da OCDE e do Conselho da Europa nesta matéria".

A proposta é apresentada numa altura em que foram divulgados os Luanda Leaks, uma investigação jornalística com base em documentos fornecidos por Rui Pinto que se encontra em prisão preventiva acusado de crimes de pirataria informática e um de extorsão.