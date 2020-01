André Ventura propõe “devolução” de Joacine “ao país de origem”. Livre repudia "ataque racista"

Esta terça-feira, à saída de uma audiência com o Presidente da República, Francisco Rodrigues dos Santos, que foi eleito no congresso do último fim de semana, disse que "no CDS não existem Joacines”, declarando a sua "confiança inabalável em todos os deputados no CDS".

O Livre repudia as declarações do líder do Chega, André Ventura, mas também do novo presidente do CDS-PP , Francisco Rodrigues dos Santos, sobre a deputada Joacine Katar Moreira.

André Ventura, do Chega, propõe que Joacine Katar Moreira seja “devolvida ao seu país de origem”, declarações polémicas depois de a deputada do Livre ter defendido que o património das ex-colónias em museus seja restituído aos países de origem.

A nova direção do CDS-PP, eleita no domingo pelo 2(...)

"No CDS não existem Joacines, existe um grupo de pessoas que partilham dos mesmos valores, estão sintonizados na mensagem que querem passar para o país", assinalou, referindo-se à crise interna entre a deputada Joacine Katar Moreira e os órgãos do partido.

Perante estas declarações dos líderes do Chega e do CDS, o Grupo de Contacto do Livre refere que "não pode deixar de repudiar veementemente esses ataques e o uso de uma linguagem depreciativa e difamatória, que perpetua estigmas racistas e sexistas na sociedade portuguesa".

Em comunicado enviado às redações, o partido fala em "contínuos ataques de caráter e referências de índole racista por parte de deputados e dirigentes partidários da direita".

"As divergências políticas não podem dar lugar nunca a manifestações discriminatórias, ainda mais por representantes eleitos para a Assembleia da República e por responsáveis políticos e partidários, num Estado de direito democrático assente no pluralismo de expressão, no respeito e garantia de liberdades fundamentais", assinala a direção do partido.

O Livre destaca igualmente que "está e estará sempre na linha da frente no combate a todas as discriminações, e repudia as declarações sexistas e deselegantes de Francisco Rodrigues dos Santos e as palavras deploráveis e racistas de André Ventura, deputado da extrema-direita portuguesa".