Portugueses em Wuhan "revoltados" com demora do repatriamento

De acordo com o testemunho deste português, os cidadãos nacionais criticam ainda que a informação das autoridades chinesas sobre a evolução do coronavírus chegue muito antes do que as informações partilhadas pela embaixada portuguesa.

"A comunicação não está a chegar rapidamente. Temos de estar constantemente a fazer uma tradução de mandarim para português para tentarmos perceber como está o caso”, queixa-se.

“Não faz sentido até porque para além da embaixada em Pequim temos também dois consulados, um em Shangai e outro em Cantão. Acho que deviam articular-se, devia haver um apoio aos portugueses e partilhar informações como, por exemplo, saber em que altura é que os supermercados estão mais abastecidos e se têm máscaras disponíveis. Não há esse apoio, nós é que recolhemos toda a informação e partilhamos entre portugueses", garante.

À Renascença, André Vitorino garante ainda que todos os portugueses em Wuhan estão bem, tal como já tinha adiantado a Direção-Geral da Saúde. No entanto, lamenta que diariamente a “frustração” aumente pela dificuldade numa simples ida ao supermercado.

"Neste momento nenhum português está infetado, mas se vier a ser, tudo vai ser mais complicado. E há agora outros problemas diários: há falta de mantimentos e também de água. Sair de casa também se torna complicado porque começam a faltar máscaras. As máscaras têm uma duração muito curta e nós usamos um sistema de compra via online e depois entregam em casa, só que neste momento nem essas empresas - que têm um grande stock de máscaras- conseguem entrar em Wuhan. Até noutras cidades está a haver problemas de entrega porque tudo isto paralisou para tentar controlar o contágio", conclui.