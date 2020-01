MAI. Viseu vai ter comando regional da Proteção Civil

Viseu vai ter um dos cinco centros regionais da Proteção Civil do país, que nas contas do Governo devem entrar em funcionamento até final de março. O anúncio foi feito pelo Ministro da Administração Interna (MAI).

“Pelas características de localização, pelas ligações que tem no âmbito da região centro, pela proximidade a áreas em que se manifestam riscos significativos pela estrutura que já hoje temos de localização de um polo significativo de resposta aérea é o local adequado para a localização desse comando regional da região centro”, justificou Eduardo Cabrita.

Viseu é o terceiro comando regional a ser anunciado, depois de o Governo ter dado a conhecer o de Almeirim para o comando de Lisboa e Vale do Tejo e, em Loulé, para a coordenação do Algarve, ficando a faltar conhecer ainda o local de dois centros operacionais.

“Estaremos, em breve, em condições de divulgar a localização dos comandos do Alentejo e do Norte. O nosso objetivo é que estas estruturas estejam a funcionar, com a designação dos primeiros responsáveis, até ao final do primeiro trimestre deste ano”, adiantou.

Eduardo Cabrita explicou que, após a designação dos comandantes regionais de operações de socorro, “irão desenvolver-se a criação de estruturas coordenadas que envolvam, neste caso, todas as áreas da região centro, numa resposta conjunta e adequada que permita a deslocação de meios dentro da região em função das prioridades”.

Noutro plano, o ministro Eduardo Cabrita revelou ainda que o Governo vai fazer, nas próximas semanas, auditorias de segurança a todos os estádios da I Liga de futebol. Sob o olhar das autoridades, vão estar, nomeadamente, os acessos aos estádios e o funcionamento das camaras de videovigilância.

O ministro da Administração Interna falava aos jornalistas em Viseu, no fim da cerimónia de assinatura, com a Câmara Municipal, do alargamento do contrato local de segurança que, além de reforçar o do centro histórico da cidade, também alarga a bairros periurbanos do concelho.