​Jorge Sampaio "sugere, convida e alerta". É preciso pensar a Lisboa de 2050

O antigo presidente da Câmara de Lisboa, que chegou a Presidente da República, defende que é preciso pensar Lisboa num horizonte de 20 a 30 anos.



Na homenagem que diversas entidades lhe fizeram esta segunda-feira, para assinalar os 30 anos de eleição autárquica e da elaboração do moderno Plano Estratégico para Lisboa, Jorge Sampaio deixou “uma sugestão, convite, alerta”.

E justificou: “com a aceleração do tempo e o tropel de desafios que enfrentamos, com a transição demográfica, digital e energética a rondar e as alterações climáticas já bem patentes, importa pensar Lisboa no horizonte 20-30 anos. Importa articular uma visão e um plano estratégico para Lisboa 2050. Cabe planear as mudanças que urge fazer para sabermos responder aos desafios que se perfilam e que são de natureza estruturante, na quádrupla dimensão da sustentabilidade económica, social, ambiental e cultural”.

O antigo presidente, eleito para a câmara da capital à frente da Coligação “Por Lisboa”, em 1989, mostra-se seguro que agora tudo é mais fácil do que naquela altura: “nunca Lisboa e o país, em geral, estiveram tão bem preparados e apetrechados para realizar esta tarefa, com talentos, competências e saberes disponíveis mais sólidos e alargados”.

Por outro lado, lembrou que, atualmente há, da parte dos munícipes, “maior apetência por uma participação ativa nas decisões locais que influenciam diretamente as suas vidas, o que é positivo e urge potenciar”.

Mas com uma participação mais alargada, a diversidade de opiniões também é maior.” Daí que continue a ser fulcral a pedagogia da formação de consensos”.

O Plano Estratégico para Lisboa, elaborado em 1989 pela equipa de autárquica de Sampaio, apostou na transformação de Lisboa na “capital atlântica da Europa”.

Uma das prioridades foi a eliminação das dezenas de bairros de barracas e a construção de 11 mil fogos de habitação social. Mas também a modernização da cidade e a reabilitação de espaços até aí abandonados, como a zona Oriental. A Capital Europeia em 1994 e a Expo 98 acabaram por também dar um “empurrão” ao plano.

Sampaio, Marcelo, Medina e Costa: Lisboa é a autarquia que os une

O grande adversário de Jorge Sampaio nas autárquicas de 1989 foi Marcelo Rebelo de Sousa, que concorreu pelo PSD. Derrotado, manteve-se, ainda assim, como vereador, até 1993.