Em ​Matosinhos, o "paintball" é uma arma contra a vespa asiática

A Câmara de Matosinhos aumentou as equipas afetas à destruição de ninhos de vespas asiáticas e vai começar a aplicar novos métodos de destruição para fazer face ao aumento de casos, disse esta terça-feira o vereador da Proteção Civil.



A partir de agora, a autarquia, que tinha apenas uma equipa de combate à vespa asiática - composta por um técnico e dois operacionais e munida de equipamentos de proteção individual, carro-grua e queimadores - passa a ter cinco, depois de dotar as quatro corporações de bombeiros de meios de combate, referiu o autarca, à margem da entrega dos novos equipamentos.

José Pedro Rodrigues explicou que as corporações do concelho, no distrito do Porto, foram dotadas com materiais de queima, fatos simples e equipamentos de proteção individual.

"De realçar que o combate à vespa asiática em Matosinhos é feito com recurso a meios próprios", realçou.

Além deste reforço, o vereador da CDU contou que a câmara vai ainda adotar novas formas de destruição de ninhos, dado o principal meio de combate ser feito por queima, obrigando os operadores a trabalharem em locais de difícil acesso e a grandes altitudes.