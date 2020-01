​Coronavírus. Especialista preocupado com “imprevisibilidade do vírus”

O coordenador do gabinete de crise para o coronavírus criado pela Ordem dos Médicos mostra-se preocupado com a imprevisibilidade do vírus que está na origem do surto que já matou até ao momento 106 pessoas na China. O pneumologista Filipe Froes lembra que o vírus “veio do mundo animal, que passou a barreira das espécies e, portanto, é completamente desconhecido”.

Ainda assim, diz-se tranquilo e lembra que, só neste século, já houve três fenómenos semelhantes a que a comunidade médica e internacional conseguiram dar uma resposta com “resultados muito positivos”.

Nesta entrevista à Renascença, Filipe Froes garante que, nesta fase, “nem o alarmismo, nem a indiferença” são úteis.

O surto de coronavírus já conta com mais de 100 vítimas mortais, milhares de infetados, a lista de novos países a registar casos a aumentar. Há motivos para estarmos preocupados?

Nem o alarmismo, nem a indiferença são úteis nesta fase. Acompanhamos não só o que se passa na China - e estamos a ver que o grosso dos casos ainda estão confinados na China - e sobretudo acompanhar o que vai acontecendo no resto do mundo, e em particular na Europa. Vimos agora que há mais um país, a Alemanha que anunciou um caso. Com base nesta informação, e em colaboração com as autoridades, quer regionais, quer mundiais, devemos manter a nossa postura o mais adequada possível ao ponto da situação, o que significa que nós vivemos neste momento uma situação muito dinâmica.