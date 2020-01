Quanto vale a cabeça de Donald Trump?

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem a cabeça a prémio no Irão por 2,7 milhões de euros. A proposta partiu de Ahmad Hamzeh, um deputado do parlamento iraniano que, apesar do discurso inflamado, não disse como iria financiá-la.

"Apesar da vida humana não ter preço, agimos sempre como se certas coisas superassem o valor da vida humana". Antoine Saint-Exupéry tem estas frases que nos fazem pensar e relativizar o valor material das coisas, em particular, o valor do dinheiro. E não há fortuna ou jackpot que valha mais do que uma vida humana, qualquer que ela seja, só que depois vamos vendo aqui e ali relatos e notícias de recompensas pela cabeça de alguém.

Pois bem, 2 milhões e 700 mil euros é o mesmo que dizer um dólar por cada habitante da cidade de Kerman, a terra onde nasceu o general Qassem Soleimani, assassinado por um drone norte-americano.

Vamos pôr este montante em perspetiva para, assim, percebermos quanto vale a vida (ou a morte) do presidente dos Estados Unidos, na perspetiva do regime iraniano.

A ponte 25 de abril foi 3,7 vezes mais cara, custou 10 milhões de euros.

O aumento dos funcionários públicos previsto no Orçamento do Estado. A proposta inicial do governo era de 0,3%, com um impacto estimado entre os 60 e os 70 milhões de euros, mas como o governo já disse que quer ir além destes 0,3%, o aumento dos funcionários públicos portugueses terá um impacto orçamental que poderá andar perto de 30 vezes o valor que os iranianos pedem pela cabeça do presidente norte-americano.

Até a venda de João Félix ao Atlético de Madrid, veja lá. O rapaz custou 126 milhões de euros, 46 vezes o valor da cabeça de Donald Trump.

Isto para já não falar, por exemplo, do valor previsto para a expansão da rede de metro do Porto - 620 milhões de euros valem 230 Donald Trump.