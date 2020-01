Vídeo de "sopa de morcego" que circula nas redes sociais não foi gravado na China

Nos últimos dias, andou a circular nas redes sociais um vídeo da "influencer" chinesa Wang Mengyun a comer uma sopa de morcego (as imagens podem chocar os mais sensíveis), com um animal inteiro mergulhado numa taça de caldo. O vídeo teria sido supostamente gravado em Wuhan e mostra a jovem a comer o animal cozinhado, admitindo que “sabe a frango”.

As críticas multiplicaram-se pelas redes, com muitos utilizadores a acusarem os chineses de hábitos alimentares “repugnantes”.

Mas há um pormenor que vale a pena apontar: o vídeo não foi gravado em Wuhan e não é atual.

Segundo a BBC, que cita um comunicado de Mengyun no site Weibo, uma rede social chinesa, o vídeo foi gravado em 2016 em Palau, na Micronésia, uma ilha no Pacífico, por uma popular "blogger" e apresentadora chinesa que estaria a gravar um vídeo para o seu programa de viagens, Dream Runner. Wang Mengyun terá querido mostrar o estilo de vida dos habitantes locais.

“Peço desculpa, não devia comer morcegos”, escreveu. “Em 2016, quando estava a apresentar um programa em Palau, comi uma sopa tradicional do local. Na altura, não sabia o que era o coronavírus”, explicou.

A "influencer" lamentou não ter clarificado os perigos antes de comer o morcego.

Na verdade, não é propriamente tradição comer morcego na China. Os morcegos são apontados como principais vetores do coronavírus, mas biólogos e infectologistas acreditam que exista mais um animal que tenha sido intermediário no processo da mutação do vírus que foi detetado no mercado de peixe de Wuhan.

Outros vídeos de pessoas a comer sopa de morcego circulam pelas redes sociais, mas não foi possível identificar a proveniência dos mesmos.