O mapa-múndi do coronavírus

Bruxelas aciona mecanismo para repatriar cidadãos

A Comissão Europeia anunciou nesta terça-feira disponibilidade para acionar o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, usado para catástrofes naturais, para repatriar cidadãos da União Europeia (UE) na China.

“O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças está a discutir com os Estados-membros ações para resposta imediata, incluindo a utilização do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, se for solicitado por um dos países”, declarou o porta-voz do executivo comunitário para a gestão de crises, Balazs Ujvari.

Também através deste instrumento, o centro europeu “poderá disponibilizar […] apoio logístico para o transporte de medicamentos e equipamentos médicos entre os Estados-membros”, bem como “transporte de equipamento especializado destinado ao despiste do vírus”, adiantou Balazs Ujvari.

Vários países já anunciaram a intenção de retirar os seus cidadãos da China, incluindo Portugal. Nesta terça-feira, o Japão enviou um voo fretado para Wuhan com o mesmo objetivo.

Segundo o ministro japonês dos Negócios Estrangeiros, haverá perto de 650 cidadãos japoneses à espera de voltar para casa.