Coronavírus já fez 106 mortos na China. Número de casos dispara para 4.500

Para tentar conter o avanço da doença, as autoridades chinesas adiaram, por tempo indeterminado, o reinício das aulas.

Além de terem sido registadas mais 25 mortes, as autoridades chinesas também dão conta de um aumento significativo do número de casos confirmados da doença.

Depois da França, a Alemanha é o segundo europeu com casos confirmados da doença.

O paciente é do sexo masculino e a idade não foi revelada. O caso de infeção foi detetado em Starnberg, no estado da Baviera.

O doente encontra-se estável e está em isolamento, disse o ministro da Saúde da Baviera.

As pessoas que estiveram em contacto com o homem infetado com coronavírus vão ser informadas sobre os sintomas e acompanhadas.



Portugal continua livre do coronavírus. Teve um caso suspeito no fim de semana, mas não se confirmou.



Foram detetados doentes em mais de uma dezena de países. Esta segunda-feira, o Canadá confirmou que a mulher de um doente com coronavírus também está infetada. As autoridades canadianas estão a investigar 19 casos suspeitos.



O Governo português quer retirar por via aérea os portugueses retidos em Wuhan, cidade chinesa de onde é originário o coronavírus que matou já mais de 80 pessoas no país e entretanto colocada sob quarentena.

A epidemia de coronavírus que começou na China está a causar ondas de choque na economia mundial, em várias frentes. As bolsas de valores caíram, assim como o preço do petróleo e a moeda yuan chinesa.