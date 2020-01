Coronavírus chega à Alemanha

O novo coronavírus chegou à Alemanha. O primeiro caso naquele país foi confirmado esta segunda-feira pelas autoridades de saúde.

O paciente é um homem. O caso de infeção foi detetado em Starnberg, no estado da Baviera.

O doente encontra-se estável e está em isolamento, disse o ministro da Saúde da Baviera.

As pessoas que estiveram em contacto com o homem infetado com coronavírus vão ser informadas sobre os sintomas e acompanhadas.

As autoridades da Baviera consideram que, apesar do surgimento deste primeiro caso, o risco de contágio para a população é baixo.

O coronavírus tem um período de incubação de 14 dias, durante o qual pode ser transmitido por doentes que ainda não tenham os sintomas da doença.

Depois da França, a Alemanha é o segundo europeu com casos confirmados da doença.

Portugal continua livre do coronavírus. Teve um caso suspeito no fim de semana, mas não se confirmou.

A epidemia de coronavírus já provocou, pelo menos, 81 mortos na China e mais de 2.800 pessoas foram infectadas.