LeBron despede-se de Kobe. "Prometo continuar o teu legado"

"Não estou pronto, mas aqui vai. Estou aqui sentado, a tentar escrever algo para este 'post', mas cada vez que tento começo a chorar outra vez só de pensar em ti, na Gigi [Gianna, filha de Kobe, que também morreu no acidente] e na amizade/ligação/confraternidade que tínhamos. (...) Estou de coração despedaçado e e devastado, meu irmão. Amo-te, irmão mais velho. (...) Prometo continuar o teu legado. Significas tanto para todos nós, especialmente nos Lakers. E é minha responsabilidade vestir esta camisola e continuar em frente. Por favor, dá-me força e olha por mim."

Numa publicação sentida no Instagram, a estrela dos Los Angeles Lakers, que assumiu o testemunho pouco tempo após a retirada de Kobe, prometeu dar continuidade ao que "Black Mamba" fez na franquia:

LeBron James despediu-se, durante a madrugada desta terça-feira, de Kobe Bryant, que morreu, no domingo, num acidente de helicóptero .

Lenda do basquetebol morreu este domingo. O mundo (...)

Na mesma publicação, LeBron recorda que "tinha acabado ouvir a voz [de Kobe] no domingo de manhã", antes da viagem de regresso de Philadelphia para Los Angeles. "Não pensei nem por um segundo que seria a última conversa que teríamos", lamentou.

LeBron James e Kobe Bryant foram considerados, durante vários anos, os dois melhores jogadores da altura, na NBA. A rivalidade nunca passou dos "courts", contudo, e a amizade tornou-se ainda mais evidente quando, já com "Black Mamba" retirado, LeBron rumou aos Lakers. Os dois foram gravados, mais que uma vez, durante os jogos da equipa californiana, a cumprimentar-se de forma efusiva.

Kobe Bryant morreu, aos 41 anos, após a queda do helicóptero em que seguia em Calabasas, na Califórnia. Entre as vítimas mortais está também a filha do ex-basquetebolista, Gianna Maria, de 13 anos, avançam fontes oficiais da NBA, a liga norte-americana de basquetebol.