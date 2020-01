Federer e Djokovic marcam encontro nas meias-finais do Open da Austrália

O suíço, número três do mundo, seguiu em frente após um duro duelo frente ao norte-americano Tennys Sandgren, 100.º do "ranking" ATP. Federer teve de salvar sete "match points", para se impor sobre Sandgren, ao fim de 3h31, em cinco sets, por 6-3, 2-6, 2-6, 7-6(8) e 6-3.

Roger Federer e Novak Djokovic vão protagonizar o jogo de cartaz das meias-finais do Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam.

Barty mais perto de triunfar em casa

O percurso de Ashleigh Barty, número um do mundo, no seu país natal está a ir de vento em popa. A australiana chegou às meias-finais após uma vitória sobre a checa Petra Kvítová, número oito do "ranking" WTA, em dois sets, pelos parciais de 7-6(6) e 6-2.

A norte-americana Sofia Kenin, 15.ª da hierarquia mundial, também está garantiu um lugar nas meias-finais, depois de derrotar a tunisina Ons Jabeur, número 78 do mundo, em dois sets, com duplo 6-4.

Barty e Kenin lutarão entre si por um lugar na final de Melbourne.