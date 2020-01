Vigário reforça defesa do Nacional

João Vigário vai reforçar a defesa do Nacional da Madeira, segundo apurou Bola Branca.

O lateral-esquerdo de 24 anos deixa o Tondela, onde fez apenas dois jogos em meia época: um na Taça da Liga contra o Penafiel, no início da época, e 21 minutos no campeonato contra o Portimonense.

O Nacional estava no mercado à procura de um lateral-esquerdo, tendo jogado sempre com Witi adaptado à posição, sendo que Nuno Campos e Sosa não têm sido opção.

Formado no Salgueiros e Vitória de Guimarães, o lateral/extremo estreou-se pela equipa principal do Vitória em 2014/15. No total, representou 27 vezes a equipa principal e em 96 ocasiões a equipa B. Esteve cedido ao Estoril na última temporada.

O clube liderado por Luís Freire ocupa o segundo lugar da II Liga, a um ponto do líder Farense, e com mais cinco do que o segundo classificado, Mafra.