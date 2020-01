Ruben Lima é prenda de inverno do Belenenses SAD para Petit

O Belenenses SAD anunciou, esta terça-feira, a contratação de Ruben Lima, a "custo zero".

Foi no Facebook que o clube comunicou a aquisição do lateral-esquerdo, de 30 anos, sem revelar a duração do contrato. Ruben Lima estava livre, após terminar contrato com o Moreirense, no final da última época.

Ruben Lima foi formado no Benfica e, depois de empréstimos a Desportivo das Aves e Vitória de Setúbal, jogou uma época no Beira-Mar, antes de rumar ao Hajduk Split, da Croácia. Na temporada seguinte, deu o salto para o Dínamo Zagreb. Em 2015/16, regressou a Portugal, para representar o União da Madeira. Após duas épocas com os insulares, o defesa foi contratado pelo Moreirense. Na primeira temporada, foi orientado por Petit, que vai reencontrar no Belenenses SAD.