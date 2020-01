Red Bull tenta comprar Desportivo das Aves

O Desportivo das Aves estará perto de passar a pertencer à Red Bull, conforme avança a Santo Tirso TV, esta terça-feira.

De acordo com o referido órgão, a empresa de bebidas energéticas já terá feito uma proposta para comprar a SAD avense. Faltará um milhão de euros para as duas partes chegarem a um entendimento.

Na esfera Red Bull, já estão clubes como o Leipzig, da Alemanha, e o Salzburgo, da Áustria. A marca também detém, por exemplo, uma equipa de desporto automóvel, que compete no Mundial de Fórmula 1.

O Desportivo das Aves, comandado por Nuno Manta Santos, encontra-se no último lugar do campeonato, com nove pontos em 18 jornadas.