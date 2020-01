Rafael Costa prepara-se para deixar o Boavista

O Boavista informou hoje que "encetou negociações com o Damak FC, da I Liga de futebol da Arábia Saudita", para a transferência do médio Rafael Costa, cujo contrato com os axadrezados expira no final de junho deste ano.

Rafael Costa, de 29 anos, já não foi sequer convocado para o encontro em que o Boavista defrontou e venceu o Desportivo das Aves (1-0), no domingo, para a 18.ª jornada da I Liga portuguesa. O médio brasileiro chegou ao Boavista na época 2018/19, proveniente do Moreirense, realizou 52 jogos e marcou cinco golos pelo emblema portuense, dois dos quais já esta temporada. O Boavista não deu mais detalhes sobre a saída de Rafael Costa. Este mês, os axadrezados perderam também o extremo Samuel Pedro, para o Benfica, e o defesa-central francês Sparagna para o Vilafranquense, da II Liga, tendo emprestado Edu Machado ao Leixões, sem garantir ainda qualquer reforço.