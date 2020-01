Governo vai fazer auditorias de segurança nos estádios da I Liga

O Governo vai avançar auditorias de segurança a todos os estádios da I Liga de futebol e que, no início da próxima época, só haverá jogos nos que tiverem condições.

"Iremos realizar, nas próximas semanas, auditorias de segurança a todos os estádios da I Liga, de modo a que se verifique aquilo que é a prevenção de riscos de segurança, que inclui dimensões tão variadas como o acesso aos estádios, nas suas várias componentes", afirmou o ministro da Administração Interna (MAI).

Entre as variadas componentes, explicou, estão os acessos por parte das equipas e dos espetadores, ou seja, "o acesso ao estádio, as suas zonas envolventes", assim como "as próprias estruturas físicas do estádio".

Eduardo Cabrita indicou que a Liga Portuguesa de Futebol Profissional aceitou cumprir, com base nas auditorias, as "recomendações" das forças de segurança, da Autoridade Nacional Contra a Violência no Deporto (ANCVD) e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

"As recomendações de adaptação terão de ser introduzidas até ao início da próxima época desportiva e, portanto, só os estádios que tiverem condições para tal é que terão jogos na próxima época", alertou.

Segundo o ministro, o Execitivo irá "promover mecanismos de resposta adequada, relativamente a categorias de adeptos que determinam riscos adicionais de segurança" no decorrer dos jogos de futebol.

O ministro falava aos jornalistas em Viseu à margem da cerimónia de assinatura do alargamento do contrato local de segurança e após uma reunião com o presidente da Liga Portuguesa de Futebol, Pedro Proença.