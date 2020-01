Gil Vicente confirma regresso de Hugo Vieira

O Gil Vicente anunciou a contratação do ponta-de-lança Hugo Vieira, de 31 anos, natural de Barcelos.

Formado no Santa Maria, o avançado representou a equipa principal do Gil em cinco temporadas, tendo feito 32 golos em 102 jogos disputados.

Hugo Vieira passou ainda pelo Bordéus, Estoril, Gijon e Braga antes de regressar ao estrangeiro. Passou pelo Torpedo, Estrela Vermelha - onde fez a melhor época da carreira no futebol europeu com 21 golos -, Tokohama Marinos e Sivasspor, onde esteve nas duas últimas épocas, com pouca utilização.