Estoril vence Benfica B e sobe ao quinto lugar da II Liga

O Estoril Praia recebeu e venceu, esta segunda-feira, o Benfica B, por 1-0, na primeira jornada da segunda volta da II Liga.

O único golo da partida foi apontado aos dois minutos de jogo, por Juninho, um resultado que se manteve até ao fim da partida.

Svilar, Nuno Tavares, Ebuehi, Morato e David Tavares, que já fizeram parte da equipa principal, foram titulares na equipa B das águias.

Com este resultado, a equipa de Pedro Duarte subiu ao quinto lugar da II Liga, com 28 pontos, a oito de um lugar de subida. Já o Benfica B ocupa o 14º posto, com 21 pontos.