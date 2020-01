Adjunto do Gil Vicente descontente com exibição no Dragão

Mário Nunes, treinador-adjunto de Vítor Oliveira, não ficou satisfeito com a exibição dos seus jogadores no Estádio do Dragão, na derrota por 2-1 contra o FC Porto, principalmente na segunda parte.

"A forma como não entramos na segunda parte decidiu. Estivemos bem defensivamente na primeira parte, conseguimos aqui e ali explorar os espaços que o Porto nos deu e até conseguimos o golo. Depois de forma inexplicável viramos as costas na marcação de um livre e sofremos", começou por analisar à Sport TV.

O adjunto destacou ainda a dificuldade de jogar com 10, após a expulsão de João Afonso: "Se já estava difícil com 11, com 10 ficou ainda mais. Na segunda parte tivemos muito longe do que podíamos e devíamos ter feito. Não diria que são dores de crescimento, temos muitos meses e treinos e jogos".

Sandro Lima, marcador do golo do Gil Vicente, gostou da atitude dos seus jogadores e diz que a equipa tentou jogar de igual para igual contra o FC Porto.

"Só tenho de dar os parabéns aos jogadores pela entrega e atitude. É sempre difícil jogar aqui, tentamos jogar de igual para igual, mas infelizmente não conseguimos um resultado positivo", disse.

"Não precisamos de provar nada. A primeira volta já mostrou. Vamos continuar o trabalho, com pé no chão, temos muitos jogos pela frente e queremos manter a atitude", acrescenta.