Inter de Milão oficializa contratação de Christian Eriksen

O Inter de Milão oficializou, esta terça-feira, a contratação de Christian Eriksen ao Tottenham.

No site oficial, o clube italianoo revelou que o médio internacional dinamarquês, de 27 anos, assinou contrato válido até 30 de junho de 2024, ou seja, para as próximas quatro temporadas e meia.

Embora o Inter não tenha dado conta dos valores da operação, "La Gazzetta dello Sport" garante que a transferência custou 20 milhões de euros. Eriksen deverá receber um salário anual de 7,5 milhões.

No início da época, o Tottenham pediu cerca de 200 milhões de euros por Eriksen ao Real Madrid. Porém, o facto de o contrato do internacional dinamarquês expirar no verão de 2020 obrigou, agora, o clube de José Mourinho a fazer preço de saldos, para não o perder a custo zero.

Embora tenha iniciado a formação no Odense, do seu país natal, foi no Ajax que Eriksen a completou e que foi lançado para o futebol profissional. Após quatro temporadas a alto nível, o Tottenham contratou-o, em 2013, por 13,5 milhões de euros. Seis épocas e meia depois, o médio dinamarquês parte para um novo desafio.

Christian Eriksen é o quarto jogador dinamarquês a representar o Inter de Milão, depois de Harald Nielsen, Thomas Helveg e Patrick Olsen.