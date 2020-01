Gabriel Barbosa fica no Flamengo, "para o bem da nação"

O Flamengo anunciou, esta terça-feira, a contratação em definitivo de Gabriel Barbosa, vulgo "Gabigol", ao Inter de Milão.

No Twitter, o clube do Rio de Janeiro, treinado pelo português Jorge Jesus, revelou que o ponta de lança brasileiro, de 23 anos, assinou contrato válido até 2024, isto é, para as próximas quatro temporadas.

"Se é para o bem da Nação, eu fico", confirmou Gabriel Barbosa, na sua conta oficial do Twitter. Os detalhes do negócio não foram revelados.

Gabriel Barbosa foi lançado para a ribalta no Santos. Os golos marcados ao longo de cinco anos valeram-lhe o salto para a Europa, para o Inter de Milão. Contudo, não conseguiu afirmar-se em Itália, nem no Benfica, a que foi emprestado. Depois de se reencontrar numa cedência ao Santos, o avançado rumou ao Flamengo, em 2019, também por empréstimo.

Com Jorge Jesus, "Gabigol" marcou 43 golos em 59 jogos, dois dos quais valeram a conquista da Taça Libertadores, e fez-se ídolo do Flamengo.