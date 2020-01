Flamengo empresta Vitor Gabriel ao Braga

O Sporting de Braga acertou com o Flamengo, de Jorge Jesus, o empréstimo de Vitor Gabriel, de acordo com o portal "Torcedores.com".

O avançado brasileiro, de 20 anos, deverá rodar na capital do Minho durante ano e meio, isto é, até ao final da próxima temporada.

O Flamengo continua a deter, por agora, a totalidade do passe de Vitor Gabriel. No entanto, o Braga terá prioridade em adquirir 50%, no final do empréstimo. Os valores do acordo não são conhecidos.

Formado no Flamengo, Vitor Gabriel estreou-se na equipa principal em 2018, com dois jogos. Pela mão de Jorge Jesus, em 2019, disputou sete partidas. Em 2020, levava três jogos, no Estadual do Rio de Janeiro.