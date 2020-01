Fábio Coentrão pode assinar pelo Bolonha

Fábio Coentrão ter-se-á oferecido ao Bolonha como reforço de inverno, a custo zero, segundo avança o jornal italiano "Corriere dello Sport".

O lateral-esquerdo internacional português, de 31 anos, está sem clube, desde que terminou contrato com o Rio Ave, no final da temporada passada. De acordo com a referida fonte, ofereceu-se ao Bolonha.

A equipa italiana estará a ponderar contratar Coentrão, que traria experiência a custo zero, dado que é um jogador livre. Contudo, o facto de não jogar há mais de seis meses pode ser um fator de risco.

Fábio Coentrão foi formado no Rio Ave, antes de rumar ao Benfica. Foi na Luz que se fez estrela, que chegou à seleção nacional e que assegurou uma transferência de 30 milhões de euros para o Real Madrid.

Inicialmente, a experiência em Espanha correu bem, no entanto, à terceira época, Coentrão deixou de ter utilização. O defesa foi, então, emprestado ao Mónaco, onde brilhou até lesionar-se com gravidade, e, depois, ao Sporting, onde se reencontrou com o futebol. Na última época, após desvincular-se do Real Madrid, representou o Rio Ave.

No verão, Fábio Coentrão terá estado perto de reforçar o FC Porto. No entanto, após muita polémica, a transferência terá caído por terra.