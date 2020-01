Bruno Alves renova contrato com o Parma

Bruno Alves renovou contrato com o Parma até 2021, anunciou o clube italiano, esta terça-feira.

O central internacional português, de 38 anos, é capitão e indiscutível, no atual sétimo classificado da Serie A. Na temporada e meia que leva no Parma, Bruno Alves soma 55 jogos e quatro golos marcados.

Bruno Alves foi formado e fez-se estrela no FC Porto. Em 2008/09, com quatro campeonatos conquistados (mais três Taças de Portugal e três Supertaças), rumou ao Zenit. Lá ficou durante três anos e meio, antes de passar por Fenerbahçe, Cagliari e Rangers, até aterrar no Parma.

Com 96 internacionalizações e 11 golos marcados, Bruno Alves sagrou-se campeão europeu, ao serviço de Portugal, em 2016, em França.