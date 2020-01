Hatem Ben Arfa é reforço de inverno do Valladolid, conforme anunciou o clube espanhol, esta terça-feira.

O médio internacional francês, de 32 anos, assinou contrato válido até ao final da presente temporada.

Ben Arfa estava sem clube, depois de terminar contrato com o Rennes, no final da última época. Agora, junta-se ao clube que tem como dono o brasileiro Ronaldo Nazário, antiga estrela do futebol mundial.