Athletic Bilbau segue em frente na Taça, mas só depois de penáltis

O Athletic Bilbau passou por um enorme calafrio para seguir em frente para os quartos de final da Taça do Rei, em Espanha.

Contra o Tenerife, da segunda divisão, o Bilbau ficou reduzido a 10 unidades aos 2 minutos de jogo após cartão vermelho direto mostrado a Herrerin.

Joselu inaugurou o marcador para o Tenerife, a jogar em casa, de penálti aos 8 minutos. Inaki Williams empatou aos 17, mas Joselu bisou pouco depois, aos 21.

O mesmo Inaki Williams viria também a bisar no encontro, aos 54 minutos, resultado que se manteve até ao final da partida. Já no prolongamento, o Tenerife ficou reduzido também a 10 com a expulsão de Ruiz, mas voltou a chegar-se à frente no marcador, aos 105, de penálti, por Gomez. Já perto do fim, aos 118 minutos, a equipa basca voltou a empatar, por Berchiche.

Nos penáltis, o Bilbau levou a melhor com quatro marcadores, contra os apenas dois do Tenerife.