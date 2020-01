​Defender médicos e doentes

A Ordem dos Médicos promove amanhã um encontro com outras organizações do sector para exigir medidas contra “agressões brutais” de que têm sido vítimas médicos e outros profissionais da saúde. A Ordem queixa-se do “silêncio ensurdecedor dos responsáveis políticos e, em especial, do Governo”.



Percebe-se, embora não se aceite, o silêncio governamental. Se o grande problema do Serviço Nacional de Saúde é a falta de meios, humanos e não só, de que maneira iria agora o ministério da Saúde arranjar dinheiro para assegurar a reclamada proteção dos médicos e de outros profissionais da área, como os enfermeiros? Talvez dê para colocar um “botão de pânico” junto desses profissionais, mas pouco mais além disso poderá ir.

Entretanto, anuncia-se que a pediatra Maria do Céu Machado irá assumir o cargo de Presidente do Conselho Disciplinar do Sul da Ordem dos Médicos. A reconhecida competência desta ex-presidente do Infarmed dará certamente um impulso à apreciação dos inúmeros processos que ali se acumulam, com queixas pendentes desde há sete anos. Uma acumulação que tem aumentado, até porque se multiplicam as queixas e as reclamações. Aqui trata-se de defender os doentes de eventuais falhas dos médicos.

O Conselho Disciplinar do Sul solicitou uma auditoria externa ao atual modelo de processo disciplinar. Será que deverá continuar a ser gratuita, isto é, sem qualquer remuneração adicional, a participação dos médicos nos Conselhos Disciplinares da Ordem? Esta é uma dúvida de um leigo na matéria, mas talvez valha a pena considerá-la. Uma coisa é certa: a confiança das pessoas nos médicos não é compatível com enormes atrasos na decisão de casos disciplinares.