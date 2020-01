PSD quer descer IVA na eletricidade, mas com medidas para compensar perda de receita

A proposta do PSD para reduzir o IVA da eletricidade para consumo doméstico "não será votada" se não tiver associada qualquer contrapartida de compensação da perda de receita, garantiu esta terça-feira o deputado Duarte Pacheco.



Em conferência de imprensa, o deputado social-democrata manifestou ainda abertura para "ajustes" na proposta que o PSD apresentou, dentro dos limites do "rigor das contas públicas", considerando que só um partido com maioria absoluta pode recusar negociar.

"Os portugueses não deram maioria absoluta a ninguém, qualquer partido, incluindo o PS e o Governo, se pretendem que as suas propostas sejam aprovadas tem de estar disponíveis para conversar, para ver se há compatibilidade ou não com o que os outros partidos propõem", afirmou.

Em concreto, salientou que, não tendo também o PSD essa maioria absoluta, "se quer que as suas propostas sejam aprovadas tem de estar disponível para ajustes".

"Dentro dos limites que estabelecemos: o rigor das contas públicas e a preservação do valor do saldo orçamental", definiu.

Questionado se o PSD aceitará votar a redução da taxa do IVA da eletricidade sem as contrapartidas que também colocou na proposta, Duarte Pacheco respondeu: "Sem qualquer contrapartida a proposta do PSD não será votada".

No entanto, nesse caso, alertou, "ficará também provado que o Governo andou a fazer teatro".

"Não passa pela cabeça de ninguém que o Governo ande a negociar com Bruxelas uma modelação da descida do IVA, mas isso tenha impacto zero no Orçamento. Só se não o quer aplicar este ano, mas então que o assuma", desafiou.