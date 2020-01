Pedro Henriques: "Diferença entre Benfica e adversários é muito grande"

O comentador Pedro Henriques acredita que uma vitória sobre o Belenenses SAD deixará o Benfica lançado para uma deslocação ao Dragão mais tranquila e, em caso de triunfo diante do FC Porto, "pode matar" as contas do título.

Bem regressado seja Rafa Silva

Pedro Henriques saúda a recuperação de Rafa Silva. Com o extremo português, o Benfica "constitui maior perigo para os adversários".

"Se já era difícil parar o Vinícius, mais difícil fica com o Vinícius e o Rafa", assinala o antigo defesa. Se, com Chiquinho, o Benfica "tinha mais um médio para fazer o trabalho que Pizzi poderia deixar de fazer", com Rafa, passa a ter um jogador com "bem mais capacidade na definição".

Os elogios não ficam por aqui, com o antigo lateral-esquerdo do Benfica a acrescentar pontos à dupla Gabriel e Taarabt. E, agora, "com a contratação do Weigl, as coisas mudaram novamente", assinala.

"Vês o onze titular do Benfica e os suplentes e, em relação ao resto das outras equipas, tens o FC Porto mais próximo do que os outros, mas, no geral, tens um Benfica muito forte", finaliza Pedro Henriques.