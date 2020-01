Carlos Manuel convicto. "Se Florentino não sai, é porque há algo em mente para ele"

Carlos Manuel considera que a intransigência da SAD encarnada em prescindir de Florentino na presente janela de transferências é um sinal de que o médio português conta para o treinador e para o presidente do Benfica.

Depois de terem circulado várias notícias na imprensa italiana que davam conta do interesse do AC Milan em contar com os serviços do jogador, Bola Branca apurou que não há qualquer possibilidade do médio português sair em janeiro e, nesse entendimento, Carlos Manuel aceita a ideia dos responsáveis encarnados, considerando que Bruno Lage está a pensar em dar mais minutos ao jovem.

"Se é o treinador que diz que não quer que ele saia, é porque tem aqui algo em mente para ele. Não vai continuar com um jovem que tem possibilidades de jogar e de se rentabilizar parado. Portanto, fico na dúvida se realmente vai ter mais oportunidades ou não, porque o treinador dizer ao presidente que quer ficar com ele significa, obviamente, que ele tem qualquer coisa em mente", antes de acrescentar que Florentino tem "qualidade" e que "precisa de jogar para crescer o mais rapidamente possível".

Em declarações a Bola Branca, a antiga glória encarnada enaltece ainda que, atualmente, o Benfica se pode dar ao luxo de resistir a certas investidas, porque é um clube "saudável" a nível financeiro, o que justifica a opção de Luís Filipe Vieira e de Bruno Lage em deixar Florentino permanecer no plantel.

Sobre o atual momento da equipa, o ex-internacional português realça que o Benfica tem o plantel "mais equilibrado" do campeonato, sem deixar de indicar que, com as saídas de Raúl de Tomás e de Caio Lucas, o Benfica poderia investir na contratação de mais uma unidade ofensiva.

"Eu acho que se viesse outro ponta de lança não faria mal nenhum. De resto, penso que não é preciso mais ninguém. O Cervi tem servido e tem aparecido, mas, se Rafa não jogar já é um probleminha, porque as coisas já não são iguais. Se vier mais um ponta de lança, não veria com mau gosto essa situação", termina.



Florentino conta com 13 jogos realizados esta temporada com a camisola do Benfica, num total de 999 minutos feitos.