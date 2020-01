Grammy. Billie Eilish, de 18 anos, subiu ao palco quatro vezes

A cantora Billie Eilish venceu as quatro categorias principais dos Prémios Grammy: Álbum do Ano, Gravação do Ano, Canção do Ano e Artista Revelação.

Aos 18 anos, subiu ao palco quatro vezes seguidas, batendo o recorde do mais jovem vencedor de sempre nas quatro categorias.

Antes, quando foi premiada Artista Revelação após também ganhar a Canção do Ano com "Bad Guy", Eilish dedicou a distinção aos seus seguidores.

"São duas! Isto é loucura", exclamou a cantora, incrédula, para segundos depois ganhar em outras duas categorias, uma delas para premiar o Álbum do Ano "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"

A jovem cantora ainda venceu a categoria Melhor Álbum de Vocal Pop Solo e seu irmão e produtor, Finneas, a categoria Melhor Produtor Não Clássico.