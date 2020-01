Silas gostaria de contar com Bruno Fernandes até ao fim da época

Jorge Silas gostaria de continuar a contar com o capitão Bruno Fernandes até ao fim da época. Em semana de fecho de mercado, o Manchester United continua a tentar a contratação do médio do Sporting. Silas ainda não sabe se Bruno ficará, ou não, mas admite que a saída terá impacto na equipa.

"Não lhe posso confirmar nada, gostaria que ficasse, mas não sei dizer se fica ou não. Gostaria de contar com ele, pelo menos até ao fim da época", começa por dizer.

O técnico explica as duas posições em que Bruno Fernandes alinhou esta noite, contra o Marítimo, que fazem de si um jogador especial.

"É um jogador diferente. Começou mais à frente, depois recuou. Vê coisas que mais ninguém vê, movimentações e ruturas. Vê tudo, qualquer equipa que tivesse o Bruno e o perdesse iria ressentir-se. Se o perdermos, vamos ter de procurar soluções", começa por dizer.