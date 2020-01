Mariano Barreto: "Silas? Não é altura para mudar"

"Esta não é a altura" para mudar de treinador no Sporting. A opinião pertence a Mariano Barreto, que trabalhou no clube de Alvalade e que também trabalhou com Jorge Silas, atual técnico verde e branco, no Marítimo.

Em entrevista a Bola Branca, Barreto adverte que Silas também está a ser atingido pela instabilidade nos leões.

"Não é fácil o momento que o Sporting vive. É óbvio que o Silas sente isso diretamente. Há que, no fundo, esperar que a própria direção se una em redor do seu treinador e do grupo de trabalho. Porque quanto maior for a instabilidade piores serão os resultados, pois a equipa de futebol é constituida por homens e - naturalmente - estes não conseguem abstrair-se. Comparando com o que acontece no Porto, que também sofre com os maus resultados que tem tido, a direção uniu-se em volta do treinador e espero que a direção do Sporting também o faça. Não é esta a altura de se proporcionar mudanças. Silas, e a sua equipa, têm de ter condições à sua volta para alterarem os maus resultados e isso só é possível numa união e numa clara confiança por parte da direção e das pessoas em redor", refere

Marítimo tentará aproveitar instabilidade do Sporting

Mariano Barreto esteve ligado a vários escalões do Sporting e orientou ainda o Marítimo, que esta noite visita Alvalade para o campeonato.

O técnico, de 63 anos, considera que os insulares podem aproveitar o ambiente desfavorável dos leões, antevendo assim um "jogo bastante interessante", a contar para a ronda 18 da Primeira Liga, no qual o Sporting pretende recuperar o terceiro posto da classificação.

"Será um jogo bastante interessante, para se saber se o Sporting irá conseguir contrariar o Marítimo que pouco ou nada terá a perder. A não ser aproveitar alguma intranquilidade que infelizmente o Sporting atravessa", afirma, ao mesmo tempo que recorda a vitória, enquanto treinador do Marítimo e com Silas no plantel insular, em Alvalade.

"Silas estava lesionado e falhou o jogo. Ganhámos 1-0 e o Marítimo tinha uma equipa muito forte. Foi um ano terrível para o Sporting, já que também vencemos na Madeira, que acaba em segundo. E os meus amigos costumavam dizer que se não fosse eu, o Sporting tinha sido campeão (risos)", termina.

O Sporting-Marítimo, a contar para a 18.ª jornada da I Liga, é esta noite às 21h00. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.