Conselho de Disciplina tira um jogo de castigo a Mathieu

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa reduziu o castigo de Jérémy Mahieu de dois jogos de suspensão para apenas um, após recurso do Sporting. O central poderá defrontar o Braga, na 19.ª jornada do campeonato.

Mathieu foi expulso, com cartão vermelho direto, na derrota do Sporting na meia-final da Taça da Liga, frente ao Sporting de Braga, por uma falta sobre Ricardo Esgaio. No final do encontro, em conferência de imprensa, o treinador do Braga, Rúben Amorim, revelou que o central francês tinha ido ao balneário minhoto pedir desculpa a Esgaio.

Numa primeira instância, o Conselho de Disciplina aplicou um castigo de dois jogos de suspensão a Mathieu. No entanto, após recurso do Sporting, o castigo foi reduzido para um jogo. Isto significa que o central falha a receção do Sporting ao Marítimo, esta segunda-feira, mas poderá defrontar o Braga, na jornada 19, na Pedreira.

Por outro lado, o castigo a Yannick Bolasie, de um jogo de suspensão, também pela expulsão em Braga, mantém-se.