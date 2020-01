A ferro e fogo

O que está a causar um evidente mal-estar na família portista é, antes, o desfecho da Taça da Liga, troféu que os dragões nunca conquistaram e que, mais uma vez, deixaram nas mãos do adversário que desta vez lhes coube defrontar na final de sábado, o Sporting Clube de Braga.



Antes de mais, será justo colocar em destaque o mérito dos bracarenses, que se constituíram como a melhor equipa presente na Pedreira e que tiveram sucesso pela segunda vez na competição organizada pela Liga de Clubes. Por outro lado, estão na ordem do dia os estragos causados por este desfecho que voltou a trazer a primeiro plano o mau momento que os dragões atravessam, tanto a nível de resultados como de exibições.

E, no centro do furacão, colocou-se com o treinador portista por força de declarações tempestuosas proferidas no termo do jogo na cidade de Braga.

Declarações que estão a provocar um enorme rombo do casco, e que vão por certo continuar a provocar ondas de choque suscetíveis de acarretar prejuízos maiores e incalculáveis. Fraccionada, a estrutura portista tardou em reagir às declarações incendiárias do seu treinador, ficando por saber que efeitos poderão produzir nos acontecimentos desportivos que se vão seguir.

O jogo com o Benfica, daqui por 15 dias, apresenta-se como decisivo para a definição dos próximos tempos. Porém, antes disso, a equipa vai ter ainda pela frente dois adversários complicados, Gil Vicente e Vitória de Setúbal, que poderá acumular lava incandescente no seio da família portista.

Há, por isso, grande curiosidade em relação ao desafio de amanhã, a disputar no Dragão frente aos gilistas, numa altura em que a equipa anfitriã vive em sobressalto sobre brasas.

Poderá ser o início do desfazer de muitas dúvidas.