Nova tradução da Bíblia em português já está disponível online

A nova tradução da Bíblia em português, produzida pela Conferência Episcopal Portuguesa, já pode ser consultada online.

A iniciativa está ligada à celebração do primeiro “Domingo da Palavra de Deus”, instituído para promover a familiaridade com a Bíblia.

A data foi instituída pelo Santo Padre no final do ano passado na sua Carta Apostólica “Aperuit illis” (“Abriu-lhes o entendimento”).

Francisco explica que este dia será “dedicado à celebração, reflexão e divulgação da Palavra de Deus”. E acrescenta, “o dia dedicado à Bíblia pretende ser não uma vez no ano, mas uma vez por todo o ano, porque temos urgente necessidade de nos tornar familiares e íntimos da Sagrada Escritura e do Ressuscitado”.

Neste documento, o Papa considera que a “Bíblia não pode ser património só de alguns e, menos ainda, uma coletânea de livros para poucos privilegiados”.

O Bispo de Viana do Castelo, que preside à Comissão Coordenadora da Tradução da Bíblia, admite que “já há muito tempo que desejávamos fazer esta publicação online para ser mais acessível a mais pessoas. Que tenha coincidido com a primeira celebração do 'Domingo da Palavra de Deus' é uma coincidência providencial e vem ao encontro de dois desejos: em primeiro lugar o do Santo Padre que, se lançou este dia, é porque acha que há necessidade da Bíblia ser mais lida e meditada, na medida em que é uma das fontes principais da nossa vivência cristã. Em segundo lugar, contribuir também, na medida das suas possibilidades, para nos ajudarem a apresentar um texto final que seja verdadeiramente acessível e que tenha a perfeição máxima que é possível”.

Por enquanto apenas está à venda o primeiro volume desta nova tradução da Bíblia. Lançado em março deste ano, as vendas não têm sido em grande número, mas D. Anacleto não se mostra surpreendido, reconhecendo que é “um sintoma de um certo tipo de desinteresse que há em geral em relação à leitura da Sagrada Escritura. A impressão que nós temos, é que não tem ainda o lugar que devia ter nas suas próprias vidas, nas suas próprias famílias e, naturalmente, nas comunidades cristãs. É um bocadinho fruto também da época em que vivemos, em que as pessoas são bombardeadas com tantas informações, feitas de tantas maneiras, que de facto se lê pouco”.

Bíblia a três euros nas paróquias

Para incentivar as vendas do livro, só este domingo pode ser comprado nas paróquias a um preço especial de três euros e meio em vez dos 10 euros que está tabelado.

O também biblista D. Anacleto volta a lembrar que este primeiro volume “Os Quatro Evangelhos e os Salmos” ainda "não é a versão definitiva, é um volume experimental, é um volume feito com a finalidade de, quer os tradutores, quer os leitores, aperfeiçoarem a tradução”. A versão final “precisará de uma aprovação especial de toda a Conferência Episcopal Portuguesa e, depois, terá que ir a Roma para ser reconhecida como tal”.

Só nessa altura é que "passa, então, a ser a tradução oficial da Igreja católica em Portugal, como aliás acontece na maior parte das Igrejas católicas de outros países. Nós, praticamente, neste momento, somos quase uma exceção, no sentido de não termos ainda uma tradução oficial da Bíblia reconhecida pela Igreja”.

O Bispo de Viana do Castelo não faz ideia de quando é que a tradução de toda a Bíblia possa estar concluída. Dá como exemplo as Bíblias alemã e francesa que levaram cerca de 20 anos a ficarem traduzidas. Por cá só se começou a fazer este trabalho há uns sete anos.

Entretanto, o Papa ofereceu Bíblias com uma dedicatória especial sua na Missa deste domingo na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Francisco entregou este presente a 40 pessoas que representam diferentes setores de atividade.

A mensagem escrita pelo Santo Padre em cada exemplar é a seguinte: “Lê a Palavra de Deus que tens entre as mãos e escuta a voz do Senhor que te indica o caminho da vida”.