Sérgio Conceição não faz antevisão do jogo com o Gil Vicente

Sérgio já não se apresentou na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota com o Sporting de Braga, na final da Taça da Liga. A última declaração do treinador foi à SportTV, numa "flash interview" em que colocou o lugar à disposição de Pinto da Costa e se queixou da falta de união dentro do clube.

Sérgio Conceição não fará o lançamento do jogo com o Gil Vicente, esta segunda-feira. O FC Porto não agendou, nem irá agendar, conferência de imprensa do treinador, como é habitual 24 horas antes dos jogos da I Liga, da Taça de Portugal e das competições europeias.

O presidente também não fez qualquer declaração e a única pista sobre o presente e futuro do FC Porto foi avançada na "newsletter" do clube, em que os dragões confirmam total confiança no técnico.

Pinto da Costa esteve com Sérgio Conceição no balneário da Pedreira e saiu do estádio ao lado do treinador. O momento motiva contenção por parte dos portistas. O desabafo de Sérgio coloca em causa a preparação e o desenvolvimento de uma época negativa, até ao momento. O Porto falhou o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões, perdeu a Taça da Liga e, à entrada para a segunda volta da I Liga, está no segundo lugar a dez pontos do Benfica, ainda que com menos um jogo realizado.

O Porto acerta calendário esta terça-feira, em casa, com o Gil Vicente. O jogo é às 20h15 e não tem antevisão de Sérgio Conceição. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.