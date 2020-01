Paulo Teixeira defende continuidade de Sérgio Conceição

A continuidade de Sérgio Conceição no comando técnico do FC Porto não oferece dúvidas a Paulo Teixeira. O antigo dirigente dos dragões afirma, em declarações a Bola Branca, que, "neste momento", não defende a saída do treinador.

No entender de Paulo Teixeira, as declarações no final da partida de Braga, em que os azuis e brancos perderam a final da Taça da Liga, sugerem que "Sérgio Conceição deve querer dizer mais alguma coisa". Contudo, a intervenção de Pinto da Costa levou a que "tudo esteja ultrapassado" nas hostes portistas.

Paulo Teixeira espera "uma imagem diferente" do FC Porto com o Gil Vicente, relativamente aos dois embates com o Sporting de Braga. "Todos estão a fazer o melhor que podem e sabem", afiança.

Um ditado popular para afastar a descrença





O antigo dirigente desvaloriza a critica dos cerca de 40 adeptos que esperaram o autocarro portista, na madrugada de sábado, e lembra o ditado de que "não é por morrer uma andorinha que acaba a primavera".



A ideia de "deitar a toalha ao chão" não vinga - Paulo Teixeira tem a firme convicção de que, esta temporada, os portistas "ainda vão ter algumas alegrias".

O treinador do Benfica, Bruno Lage, comentou a situação vivida no Dragão e salientou que "equipas grandes nunca estão em crise". No entanto, Paulo Teixeira prefere não dar ouvidos aos rivais e acentua que, ao longo da sua história, o FC Porto "conseguiu superar muitas crises que teve".