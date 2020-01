Jorge Jesus associado ao FC Porto

Jorge Jesus, treinador do Flamengo, será, de acordo com o jornal "Correio da Manhã", a escolha de Pinto da Costa para suceder a Sérgio Conceição, caso o atual treinador do FC Porto abandone o clube, no final da época.

O matutino refere que o Porto irá tentar evitar que o treinador de 65 aos renove com o Flamengo e, alegadamente, oferece um ordenado de cinco milhões de euros por ano.



Para já, o treinador é Sérgio Conceição – com a confiança de Pinto da Costa – depois de o técnico ter posto o lugar à disposição a seguir à derrota na final da Taça da Liga.

O Porto regressa esta terça-feira ao campeonato, em casa, com o Gil Vicente. Não haverá conferência de imprensa de antevisão do jogo.

Danilo estará apto para amanhã. Otávio é baixa por castigo. Já o gilista Vítor Oliveira fala aos jornalistas às 16h30, em Barcelos.